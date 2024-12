Banca Generali, via libera di Consob e Bankitalia a OPA su Intermonte

Banca Generali

(Teleborsa) - Via libera da parte della Consob e della Banca d'Italia all'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria disulle azioni ordinarie di: il periodo di adesione inizierà il 23 dicembre prossimo fino al 24 gennaio.Lo si legge in un comunicato di Banca Generali in cui spiega "l'avveramento della condizione relativa all'autorizzazione da parte della Banca d'Italia" e "l'approvazione da parte di Consob del documento di offerta", con "avvenuta pubblicazione del documento di offerta"."Siamo nel percorso autorizzativo. Speriamo di ricevere il via libera entro dicembre", aveva auspicato Gian Maria Mossa, Ad di Banca Generali, a margine di un evento a Milano, a inizio mese. "Chiaramente è stata una scelta per affiancare ancora di più i nostri imprenditori. - ha aggiunto l'Ad spiegando la ratio dell'operazione - Noi abbiamo un portafoglio di grandi imprenditori che oggi ci affidano il loro patrimonio e che in qualche modo ci chiedono di accompagnarli in questo processo di rafforzamento del capitale. Intermonte è una delle soluzioni che potremmo proporre".