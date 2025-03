Crypto, protocollo d'intesa tra CONSOB e Bankitalia su attuazione del MiCAR

(Teleborsa) - La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca d'Italia hannovolto atra le due Autorità alla luce del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR), relativo ai mercati delle cripto-attività, che introduce una disciplina armonizzata a livello europeo per l'emissione, l'offerta al pubblico e la prestazione di servizi aventi a oggetto cripto-attività.Il quadro normativo in materia di MiCAR è stato completato dal decreto legislativo n. 129/2024, che ha attribuito alla CONSOB e alla Banca d'Italiasui soggetti che offrono, emettono cripto-attività o prestano servizi per le cripto-attività, ripartiti secondo i criteri della vigilanza per finalità.In tale ambito il Protocollo: disciplina le modalità di esercizio dei poteri regolamentari delle due Autorità nei casi per i quali è previsto il rilascio di pareri o intese; definisce lo scambio di informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza e della collaborazione con altre Autorità europee nonché le modalità di cooperazione in materia ispettiva; detta disposizioni per il coordinamento delle procedure per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi e di revoca per i quali è previsto il rilascio di pareri o intese tra le due Autorità; contiene previsioni volte ad assicurare ilin relazione all'esercizio di poteri di vigilanza.