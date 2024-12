Eolo, S&P migliora outlook a "stabile" per miglioramento della liquidità

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasulla società di telecomunicazioni italianada "negativo" a "", grazie al miglioramento della liquidità, confermando il rating "B-".Eolo ha registrato una base clienti in costante crescita, una quota di mercato della banda larga in leggero aumento eper l'anno fiscale 2025 (terminato il 30 settembre 2024), tra cui un'espansione del fatturato netto del 6% e dell'EBITDA del 9%.Eolo continuerà a concentrarsi sull'attrazione di nuovi clienti e sul lancio della rete per la sua nuova tecnologia a 26 gigahertz (GHz). La sua spesa in conto capitalein qualche modo negli anni fiscali 2025-2026 a causa di minori investimenti di rete correlati alle tecnologie esistenti.Viene prevista una, nonostante un free operating cash flow (FOCF) negativo negli anni fiscali 2025-2026 e un cuscinetto di liquidità ancora relativamente stretto. Ciò deriva in particolare dall'iniezione di capitale di 50 milioni di euro (azioni privilegiate) da parte dell'azionista di supporto Partners Group.Le prospettive stabili riflettono l'aspettativa che, nei prossimi 12 mesi, Eolo aumenterà i suoi ricavi e guadagni grazie all'espansione della base clienti. Ciò si tradurrà in una(escluse le azioni privilegiate) e nella riduzione del deficit FOCF reported dopo i leasing.