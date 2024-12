GPI, Intermonte abbassa target price e conferma Outperform

Intermonte

GPI

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione da 14,6 euro) e confermato la raccomandazione () sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità.Gli analisti si aspettano che GPIgrazie alla divisione Software. La strategia di diventare leader nazionale nel mercato del software sanitario nazionale (HC) viene premiata con un forte posizionamento nelle gare pubbliche, a supporto del caso di investimento (tecnologia e digitalizzazione che consentono servizi HC migliori e più efficaci), sebbene l'utile netto e l'indebitamento netto sarannoper i progetti CONSIP.La prossima presentazione deldovrebbe confermare la traiettoria di crescita, con una maggiore attenzione alla creazione di valore e alla generazione di cassa come segno concreto della volontà di migliorare le performance finanziarie.Mentre Intermonte aumenta leggermente le previsioni di fatturato ed EBITDA (+3%),(-15/-23%) a causa di maggiori accantonamenti non monetari sulle rettifiche dei crediti per tenere conto del valore temporale delle attività contrattuali.