AI e innovazione cambiano la comunicazione d’impresa: EPR allineata ai nuovi trend chiave del settore

EPR

(Teleborsa) - Secondo un recente approfondimento su Forbes, il panorama dellenel 2025 è. La combinazione dista ridefinendo il modo in cui aziende e brand comunicano. Tra i principali trend emergenti: l’uso dell’AI per l’analisi del sentiment, la selezione dei contenuti e laa contesti politici e culturali sempre più complessi.Contenuti generici e approcci standardizzati non sono più sufficienti:, dati solidi e formati digitali innovativi. In questo scenario,, società quotata su Euronext Growth Milan, si conferma tra gli operatori più attenti a interpretare questi cambiamenti, grazie a unche unisce. La sinergia traha dato vita a un, capace di offrire soluzioni di stakeholder engagement integrando approcci tradizionali e nuove tecnologie.Nell’ultimo update sull'esercizio fiscale 2024,ha confermato il ratinge il, con un potenziale upside di circa +120% rispetto ai livelli attuali.Eprcomunicazione Società Benefit (target price consensus: 2,85), PMI innovativa certificata B-Corp che offre consulenza e servizi integrati di reputation management e di comunicazione corporate, istituzionale e di prodotto. Nel 2022 Eprcomunicazione ha acquisito la maggioranza di Justbit, digital factory che dal 2011 sviluppa soluzioni dinamiche su coordinate digitali, orbitando intorno alle tecnologie più innovative per raccontare e accompagnare le aziende nella comunicazione e nella trasformazione digitale.