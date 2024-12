Novo Nordisk crolla in Borsa dopo risultati deludenti su perdita peso per CagriSema

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso danese attivo in campo sanitario e la più grande società europea per capitalizzazione di mercato,dopo che il suo farmacoha aiutato i pazienti asuperiore del 22,7% rispetto alla semaglutide in una sperimentazione in fase avanzata,"Siamo incoraggiati dal profilo di perdita di peso di CagriSema che dimostra superiorità sia rispetto a semaglutide che a cagrilintide in monoterapia nella sperimentazione REDEFINE 1. Ciò è stato ottenuto nonostante solo il 57% dei pazienti abbia raggiunto la dose più alta di CagriSema - ha affermato, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo presso Novo Nordisk - Con le informazioni ottenute dalla sperimentazione REDEFINE 1, intendiamo esplorare ulteriormente il potenziale di perdita di peso aggiuntivo di CagriSema".I risultati del secondo studio fondamentale di fase 3, REDEFINE 2, su adulti con diabete di tipo 2 e obesità o sovrappeso sono attesi per laCagriSema sottocutaneo una volta alla settimana è oggetto di studio da parte di Novo Nordisk come(programma REDEFINE) e come trattamento per adulti con diabete di tipo 2 (programma REIMAGINE). CagriSema è una combinazione a dose fissa di un analogo dell'amilina a lunga durata d'azione, cagrilintide 2,4 mg e semaglutide 2,4 mg. Le due molecole inducono la perdita di pesoe aiutando così le persone a mangiare meno e a ridurre l'apporto calorico.