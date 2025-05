Wall Street in rosso su risultati societari deludenti. Attesa per la Fed

Marriott

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutavano una serie di risultati societari in attesa della riunione della Federal Reserve.La. Gli analisti si attendono che la banca centrale mantenga invariati i tassi di interesse, dopo che il presidente Jerome Powell ha recentemente segnalato di essere in una fase di attendismo a causa delle preoccupazioni sui dazi, nonostante le pressioni del presidente Trump e del segretario al Tesoro Scott Bessent per un taglio del costo del denaro. L'attenzione si concentrerà sui commenti di Powell per ottenere informazioni sul futuro andamento dei tassi.Rimane alta l'attenzione sulle tensioni commerciali. Il presidente USA, segnando l'inizio dei negoziati tra i due leader dopo la vittoria di Carney alle elezioni.Sul fronte macroeconomico, il è salito più delle attese a 140,5 miliardi di dollari nel mese di marzo.Tra chi ha pubblicato iha abbassato le previsioni di ricavi per l'intero 2025. Ieri sera,ha tagliato le sue previsioni per l'intero anno, mentreha alzato le sue previsioni di vendita annuali. Gli investitori attendono i risultati didopo la chiusura.Guardando ai, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,61%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 5.608 punti, in calo dello 0,75%. In discesa il(-1,1%); con analoga direzione, negativo l'(-0,79%).