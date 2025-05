Eventi e scadenze del 7 maggio 2025

Mercoledì 07/05/2025

Almawave

Antares Vision

Ariston Holding

Banco BPM

BMW

BPER

Cellnex Telecom

Cellularline

Datrix

Directa Sim

Endesa

Fineco

Groupon

Idntt

Intercos

Intred

Italgas

Italgas

Laboratorio Farmaceutico Erfo

Lottomatica

Nexi

Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S Sponsored Adr

Prysmian

Risanamento

Safilo

Technogym

Telecom Italia

Tenax International

Tripadvisor

Walt Disney

Zignago Vetro

(Teleborsa) -- Allianz MiCo-Milano Convention Center - La 58ª edizione delle riunioni annuali dell'ADB, di cui il MEF è azionista, si svolgerà per la prima volta in Italia, con il titolo "Sharing Experience, Building Tomorrow". Saranno presenti i ministri dei 69 paesi membri dell'ADB, alti funzionari di organizzazioni internazionali, rappresentanti della comunità delle banche multilaterali di sviluppo, vertici del settore privato, del mondo bancario e finanziario. Parteciperanno, tra gli altri, il Ministro Giorgetti e Fabio Panetta- Milano - 2ª edizione del NEXT Milan Forum - Empowering Future Leaders, l'iniziativa che porterà a Milano circa 1.000 giovani (20-35 anni) da oltre 60 Paesi del mondo, che dialogheranno con Ministri, Premi Nobel ed esperti di rilievo internazionale. Il Forum è promosso da ISPI, Bocconi e OECD con Deloitte- Distretto MIND - Milano Innovation District - 3ª edizione della MIND Innovation Week, il festival annuale dedicato all'innovazione e ai grandi temi del nostro tempo, promossa da Lendlease e Arexpo con la collaborazione degli oltre 25 partner del distretto MIND. Parteciperanno ospiti dal mondo scientifico, culturale e tecnologico italiano e internazionale. L'edizione 2025 sarà guidata dal tema "Shapes of Innovation: l'energia delle idee"- Rho Fiera Milano - Fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare con circa 150.000mq di spazio espositivo. L'evento ospiterà oltre il 25% di espositori esteri, accogliendo circa 90.000 visitatori, tra cui più di 3.000 top buyer internazionali- Riva del Garda - 11ª edizione di REbuild, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile dell'ambiente costruito, con incontri e convegni per un confronto fra tutti gli attori dei vari ambiti dell'industria delle costruzioni, sul futuro del settore immobiliare- Rimini Expo Centre - 42ª edizione di Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, settore chiave del made in Italy, che raccoglie oltre 1400 espositori, (40% esteri) e 1500 top buyer da tutto il mondo, saloni tematici e un centinaio di eventi. Tre Simposi mondiali e la grande novità "The Healthy Food Show". Parteciperanno, tra gli altri, i Ministri Lollobrigida e Tajani- Fieramilano RHO - 11ª edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale organizzata da siderweb dedicata alla filiera dell'acciaio, che si svolge ogni due anni. Tema di questa edizione è "The Beauty of Steel". Saranno presenti oltre 380 aziende della filiera siderurgica nazionale ed europea, per confrontarsi su mercato, congiuntura, futuro del comparto e parteciperanno i maggiori player italiani ed europei della filiera siderurgica- Varsavia - Le riunioni dei ministri degli Esteri dell'UE nel formato Gymnich si svolgono ogni sei mesi e hanno un carattere informale. L'incontro è organizzato dal Ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski, insieme all'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza Kaja Kallas,- Monaco di Baviera - L'evento rappresenta la più grande fiera sull'industria dell'energia solare e dello storage a livello internazionale, che riunisce oltre 1.450 espositori, attirando più di 110.000 visitatori da tutto il mondo. Sotto il motto "Connecting Solar Business", l'evento si concentra sulle ultime tendenze, sviluppi e modelli di business nel settore dell'energia solare, attirando professionisti del settore, inclusi produttori, fornitori, distributori, sviluppatori di progetti e start-up- Consiglio Direttivo della BCE: secondo giorno del ritiro annuale ospitato dalla Banca del Portogallo- Nona edizione del festival organizzato da Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con lo scopo di sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale e sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell- Le Commissioni riunite Trasporti e Attività produttive svolgono le audizioni del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione (ore 14.30) e del Direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), Bruno Frattasi (ore 15.30), nell'ambito dell'esame del disegno di legge, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale- Le riserve ufficiali della Banca d'Italia09:30 -- The Dome, Campus Luiss, Roma - Annual Meeting di Confindustria Advisory Board Investitori Esteri "Italia e imprese estere: innovare per competere nel nuovo scenario globale". Verrà presentato il nuovo Rapporto Annuale dal titolo "Competitività globale, innovazione locale. Il ruolo delle imprese estere per l'Italia nel nuovo scenario internazionale" dell'Osservatorio sulle Imprese Estere di Confindustria e Luiss. Tra gli interventi, Fossa, Vicem. Valentini, Orsini e Cimmino10:00 -- Hotel Quirinale, Roma - Presentazione dati 2024 di Logista, il principale distributore di prodotti da fumo e da inalazione. La seconda edizione dell'indagine, realizzata da Ipsos per Logista, unica nel suo genere, vuole fornire una fotografia dettagliata del fenomeno dell'illegalità. Tra gli interventi, Ilaria Ugenti (Ipsos), Licia Ronzulli (Vicepresidente, Senato della Repubblica) e Federico Freni (Sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze)10:00 -- Senato della Repubblica - Durante l'evento, organizzato da ISPRA, verranno presentati gli ultimi dati relativi alle emissioni di gas serra e agli scenari del nostro Paese. Interverranno, tra gli altri, il Capo di Gabinetto MASE, il Presidente e il DG di ISPRA, il Presidente del GSE, i DG di Utilitalia e Proxigas e l'AD di Siram Veolia10:45 -- The Westin Palace, Milano - Conferenza stampa per la presentazione del 24° rapporto ANIASA sul settore della mobilità "60 anni - Muoviamo il futuro. Sicurezza, Sostenibilità, Condivisione"e dello studio di Bain & Company e ANIASA "Automotive, avanti tutta...anzi no - Chi va nella direzione sbagliata, più corre e più...arriva tardi?"11:00 -- Quirinale - Cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" alla presenza del Presidente Mattarella13:30 -- Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa presso il Senato della Repubblica alle Interrogazioni a risposta immediata14:45 -- XIV Commissione Politiche dell’Unione Europea - Audizione Abi sulle Proposte di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relative a rendicontazione societaria di sostenibilità. Interviene Marco Elio Rottigni, Direttore Generale Abi15:00 -- Question time con il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti alla Camera dei deputati15:15 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo: Q1 2025- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2025- Risultati di periodo: Q1 2025- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo: Q1 2025- Appuntamento: Presentazione risultati e conference call- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Diffusione comunicato stampa e Conference Call per la presentazione dei risultati del primo trimestre 2025- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Earnings Call con la comunità finanziaria per commentare i risultati- CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.03.2025- Risultati di periodo: Q1 2025- Risultati di periodo- CDA: Risultati del I trimestre- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Pubblicazione del comunicato stampa, della presentazione e dei dati finanziari e operativi, dopo la chiusura del mercato. Giovedì 8 maggio alle ore 11:00 ci sarà la conference call.- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio 2024, Rinnovo CdA e CS - (Seconda convocazione) - CDA: Informativa finanziaria periodica al 31 marzo 2025; Attribuzione cariche e deleghe poteri