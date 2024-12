Prysmian è il titolo favorito di Goldman Sachs nel settore HVDC

Goldman Sachs

(Teleborsa) -conferma rating "" e target price di 73 euro per azione su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, chedella banca d'affari nel settore della corrente continua ad alta tensione (High-Voltage Direct Current,).In primo luogo, gli analisti hanno unanei prossimi 5 anni e la società potrebbe ancora posticipare i piani di espansione della capacity negli Stati Uniti (decisione che potrebbe essere presa durante il CMD di marzo). In secondo luogo, la maggiore diversificazione dell'esposizione ai mercati finali della società (88% al di fuori dell'HV) e la maggiore esposizione al reshoring negli Stati Uniti (34% dell'esposizione verso i settori delle costruzioni, industriale e fibra negli Stati Uniti) rendono gli analisti(siamo superiori del 2% / in linea con le previsioni del consenso sull'EBITDA 2025/26). Infine, presenta il rapporto PEG più basso tra i tre players (e NKT).