Yolo Group perfeziona l'acquisizione di Risorsa Uomo

Yolo Group

(Teleborsa) -, operatore insurtech italiano quotato su Euronext Growth Milan, ha, società specializzata nella formazione commerciale e manageriale. L'operazione, il cui signing era avvenuto lo scorso 27 novembre,, che prevede tra le direttrici di crescita il potenziamento e la diversificazione dell'offerta anche attraverso servizi di Advisory & Education sviluppati e gestiti da una business line dedicata.Risorsa Uomo conta circa 50 consulenti e coordina un network di strutture qualificate. La società prevede di chiudere il 2024 conpari a 820 mila euro (+22% rispetto al 2023) e undel 18%. Dall'integrazione in YOLO sono attese significative sinergie sia commerciali che operative. Per l'acquisizione del 51% del capitale di Risorsa Uomo, YOLO pagherà un corrispettivo di 230 mila euro in due tranche: la prima, corrisposta al closing; la seconda, subordinata al raggiungimento nell'esercizio 2025 di determinati obiettivi di ricavi ed EBITDA. YOLO ha un'opzione per acquisire il restante 49% del capitale esercitabile sulla base dei risultati conseguiti da Risorsa Uomo nell'esercizio 2027."La profonda trasformazione in corso nel mercato assicurativo impone un'evoluzione delle competenze che rende centrale la formazione - ha detto l'- Le qualità e il posizionamento dei professionisti di Risorsa Uomo, ai quali diamo il benvenuto, ci permetteranno di cogliere efficacemente le opportunità commerciali offerte del mercato".