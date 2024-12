Ascopiave, Mediobanca alza target price e conferma Outperform

Mediobanca

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 3,55 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la".Gli analisti affermano che l'acquisizione degli asset dirappresenta unper Ascopiave. Consentirà all'azienda didi distribuzione del gas e di superare gli obiettivi stabiliti nello Scenario B del suo piano aziendale 2027 (che prevedeva l'acquisizione di nuove concessioni di distribuzione del gas tramite gara). L'acquisizione aumenterà di circa il 50% sia la RAB di Ascopiave nella distribuzione del gas sia i suoi punti di consegna: 1) la RAB combinata raggiungerebbe circa 1,22 miliardi di euro (da 0,82 miliardi di euro), 2) i punti di consegna crescerebbero a 1,36 milioni (da 0,87 milioni).Mediobanca ha quindi aggiornato le stime includendo l'impatto del consolidamento degli asset di distribuzione del gas acquisiti da A2A e dell'esercizio dell'opzione put sulla quota rimanente di Ascopiave in EstEnergy. In media, hae del +37% a livello di utile netto rettificato. Stima che l'operazione lascerebbe la struttura finanziaria di Ascopiave ben bilanciata, con un rapporto debito netto/EBITDA appena sopra 4x a partire dal 2025."L'acquisizione, unita all'esercizio dell'opzione put sulla quota rimanente in EstEnergy, semplificherebbe significativamente la struttura finanziaria della società e- si legge nella ricerca - L'operazione ha ulteriormente evidenziato la sottovalutazione implicita nell'attuale prezzo delle azioni. L'attuale prezzo delle azioni implica uno sconto sul RAB di circa il -15% dopo aver incluso il contributo degli asset acquisiti da A2A. A nostro avviso, tale sconto non è ragionevole, considerando che il prezzo delle azioni dei principali peer implica un premio sul RAB di circa il 10%".