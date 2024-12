Aviva acquista Direct Line per 3,7 miliardi di sterline in contanti e azioni

Aviva

Direct Line

(Teleborsa) - I consigli di amministrazione dihannoper l'acquisizione di Direct Line. In base ai termini dell'acquisizione, ogni azionista di Direct Line avrà diritto a ricevere: 0,2867 nuove azioni Aviva; 129,7 penny in contanti; e fino a 5 penny (in totale) sotto forma di pagamenti di dividendi da pagare (soggetto all'approvazione del Consiglio di Direct Line) prima del completamento.In base al prezzo di chiusura delle azioni Aviva di 489,3 penny il 27 novembre 2024 (ultimo prezzo di chiusura delle azioni prima dell'inizio del periodo di offerta), ciò valuta ciascuna Azione Direct Line a 275 penny e. Ciò rappresenta un premio di circa: 73,3 percento rispetto al prezzo di chiusura di 158,7 penny per azione Direct Line il 27 novembre 2024; e 49,7 percento rispetto al prezzo medio ponderato per volume semestrale di 183,7 penny per azione Direct Line al 27 novembre 2024.Al completamento, si prevede che glie gli azionisti di Direct Line deterranno circa il 12,5 percento del capitale."Questo accordo è un'ottima notizia per i clienti e gli azionisti di Aviva e Direct Line - ha commentato- Si basa sul nostro track record di quattro anni di solide performance finanziarie e, in linea con la nostra strategia, accelera la nostra crescita nel business a basso impiego di capitale"."La solidità finanziaria e la scala del gruppo combinato significano che i clienti trarranno vantaggio da prezzi competitivi, un'esperienza di reclamo migliorata e un servizio ancora migliore - ha aggiunto - L'acquisizione di Direct Line da parte di Aviva, che è molto ben posizionato per generare forti rendimenti per tutti gli azionisti".