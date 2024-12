Clienti UHNW di UniCredit in club deal e fondo Vesper coinvestono nel gruppo Rad-X

UniCredit

(Teleborsa) - Un gruppo selezionato tra le più rilevanti famiglie imprenditoriali italiane, espressione di realtà industriali d'eccellenza e clienti UHNW di, haa fianco del fondo Vesper Next Generation Infrastructure Fund I SCSp nell'ambito dell'operazione conclusa dal fondo in tandem con Swiss Life Asset Managers relativa al, piattaforma leader in Germania e Svizzera nella diagnostica per immagini (risonanze magnetiche, radiografie, tomografie, ultrasuoni, etc.), attualmente composta da 24 centri.Rad-X si appresta a chiudere un 2024 con circa 100 milioni di euro die 20 milioni di euro di, ambendo a triplicare il giro d'affari in un orizzonte di piano quinquennale grazie all'M&A e alla crescita organica di settore."Con questa operazione, affiancandoci al fondo Vesper, stiamo confermando la valenza del nostro modello, che combina le competenze in ambito wealth e corporate con i rapporti che curiamo con player specializzati tramite il team di Alternative Capital Markets - ha commentato- L'investimento in RADX presenta il profilo di rischio di operazioni infrastrutturali, ma con l'upside potenziale tipico dei migliori progetti value add con una strategia di build up, su un settore come quello diagnostico che, anche per le importanti barriere all'ingresso, ha elevate marginalità"."I servizi di diagnostica per immagini accessibili e di alta qualità sono uno dei temi di investimento chiave delle social infrastructure - ha detto- RAD-x, che già utilizza le tecnologie di imaging più sofisticate, rappresenta l'ideale punto di partenza per la creazione di una piattaforma paneuropea di eccellenza. Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione con UniCredit, che ha consentito a loro selezionati clienti di effettuare un investimento diretto al di fuori dei confini nazionali, al fianco di grandi investitori istituzionali internazional, quali Generali Lion River".