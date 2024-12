Franchetti costituisce una newco con Palfinger

Franchetti

(Teleborsa) -, società a capo dell’omonimo Gruppo multinazionale di sviluppo software ed engineering design, ha sottoscritto con Strucinspect in data odierna un accordo di investimento e patto parasociale vincolante ai fini dell’investimento in una società di diritto austriaco (“Target”) a cui sarà trasferita – nel periodo interinale tra il signing e il primo closing dell’operazione – la linea di business Strucinspect (“Carve Out”) e che assumerà la denominazione sociale Strucinspect GmbH.Nel contesto del prospettato Carve Out a Target, si legge in una nota, saranno trasferiti da Strucinspect gli asset rilevanti afferenti alla linea di business Strucinspect, tra cui il software di diagnosi predittiva “Strucinspect”, il brand, e un team di ingegneri altamente qualificati.Franchetti, al completamento del Carve-Out, verserà un, che si prevede nel primo quadrimestre 2025, venendo a detenere il 67% del capitale sociale di Target, mentre la restante parte farà capo a una serie di soci tra cui Palfinger AG (“Palfinger”), gruppo multinazionale austriaco operante nel settore delle attrezzature e delle soluzioni per il sollevamento e la movimentazione, in misura non superiore al 33%.“Con questa operazione confermiamo la nostra vocazione di pionieri tecnologici nel settore della manutenzione predittiva delle infrastrutture” - ha dichiaratoS.p.A. - “Il. Questa partnership consolida la nostra offerta tecnologica e garantisce soluzioni di altissimo livello per i gestori di strade, ponti e infrastrutture, con impatti significativi in termini di sicurezza, efficienza economica e sostenibilità ambientale.”Successivamente alla firma dell’accordo di Investimento si prevede che i soci attuali di Strucinspect GmbH - tutti o solo alcuni – procedano alla costituzione di una NewCo di diritto austriaco e a seguire al trasferimento degli asset (software, brand e team di ingegneri) dalla attuale società Strucinspect alla NewCo /Target. Entro il primo quadrimestre del 2025 si prevede l’ingresso di Franchetti S.p.A. nel capitale sociale di NewCo/Target, che assumerà la denominazione sociale di Strucinspect GmbH. Al fine di favorire l’operatività di Target, le parti hanno definito anche un accordo di servizi. L’operazione è condizionata al perfezionamento del Carve Out.L’operazione prevede che Franchetti versi complessivamente in Target Euro 1.874.000 (in parte a riserva), di cui Euro 874.000 al closing del primo aumento di capitale, che avverrà entro il primo quadrimestre 2025 e i restanti Euro 1.000.000 (a riserva) entro il primo anniversario dalla data del primo closing.