Tiscali ed expert.ai, partnership per Progetto Villanova con costituzione newco

(Teleborsa) - Tiscali Italia, società del gruppo(quotato su Euronext Milan e attivo nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech), ed, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, hanno raggiunto un', che prevede lada parte di Tiscali, il trasferimento del Progetto Villanova nella newco e il successivo investimento da parte di expert.ai nella newco.Si prevede cheverrà a detenere unadel capitale sociale di NewCo (oppure la diversa minore partecipazione che sarà discussa in buona fede dalle parti). L'Operazione si inserisce nel contesto del cosiddetto Progetto Villanova, sviluppato da Tiscali e selezionato dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per contribuire al primo importante progetto di comune interesse europeo sulle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale Generativa Multimodale, per la creazione di una catena del valore europea delle infrastrutture e servizi cloud di nuova generazione.Saranno previsti una favore di expert.ai per l'acquisto della partecipazione di Tiscali in NewCo, esercitabile a partire dal quarto anno, e un diritto di opzione a favore di Tiscali per la vendita della medesima partecipazione, esercitabile tra il secondo e il quarto anno."La partnership con expert.ai segna un passaggio strategico per il Progetto Villanova, le sinergie derivanti dall'apporto di competenze avanzate in AI e nuove risorse finanziarie ed industriali garantiranno un posizionamento competitivo per questo importante progetto Made in Europe", ha detto, Amministratore Delegato di Tiscali Italia."Abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa di Tiscali, convinti di poter portare un forte contributo al suo sviluppo grazie alla nostra profonda expertise sull'intelligenza artificiale", ha commentato, Amministratore Delegato di expert.ai.