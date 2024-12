Italgas al primo posto al mondo per sostenibilità tra le Gas Utilities

Italgas

(Teleborsa) -si riconferma al primo posto al mondo tra lenel2024 (CSA) di S&P per leconseguite nell’ambito della sostenibilità. In particolare, nell’ultimo Assessment Italgas ha ottenuto un punteggio di 91 su 100 (data di valutazione: 13 dicembre 2024) superiore alle altre società del settore gas sottoposte a valutazione e in ulteriore miglioramento rispetto allo scorso anno.A valle dell’Assessment, S&P ha confermato l’inclusione di Italgas nel(DJSI Europe) e nel Dow Jones Sustainability Index World (DJSI World), rispettivamente per il quarto e il sesto anno consecutivo. I due indici includono le aziende che si sono distinte a livello globale nell’approccio alla sostenibilità.ottenuti confermano la validità delle scelte strategiche operate dal Gruppo tra le quali l'integrazione di Piano Strategico e Piano di Creazione di Valore Sostenibile in un percorso che vede crescere costantemente l’impegno del Gruppo per il miglioramento di tutti gli aspetti legati alla sostenibilità: dalla lotta al cambiamento climatico, alla generazione di valore per stakeholder e comunità locali.Lenel DJSI Europe e DJSI World fanno seguito agli altri importanti traguardi raggiunti da Italgas nel 2024, come la conferma dell'inclusione nella serie di indici FTSE4Good e del rating AA da parte di MSCI ESG Ratings e il miglioramento dell’ESG score di Moody’s ESG Solutions.