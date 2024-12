UK, PIL rivisto al ribasso: nessuna crescita su base sequenziale nel 3° trimestre

(Teleborsa) - Il prodotto interno lordodel 2024, rivisto al ribasso rispetto alla prima stima di aumento dello 0,1%. Lo comunica l'Office for National Statistics. Nel trimestre precedente la crescita era stata dello 0,4%.Il percorso trimestrale del PIL reale a livello aggregato è invariato dal primo trimestre (da gennaio a marzo) del 2023 al primo trimestre del 2024, tuttavia, ci sono stateal ribasso di 0,1 punti percentuali nel secondo trimestre (da aprile a giugno) e nel terzo trimestre del 2024.Nell'ambito dell'approccio di output per misurare il PIL, non c'è stata crescita nel settore deinell'ultimo trimestre, mentre un aumento dello 0,7% nelleè stato compensato da un calo dello 0,4% nellaLe prime stime mostrano che ilè sceso dello 0,2% nel terzo trimestre del 2024 ed è inferiore dello 0,2% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.Rispetto allo stesso trimestre dell', si stima che il PIL reale sia aumentato dello 0,9%, sotto l'1% della stima preliminare e sopra lo 0,7% del periodo precedente.