Xerox acquisterà Lexmark in un'operazione da 1,5 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, colosso statunitense delle stampanti, ha siglato unda Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre in un, incluse le passività assunte. L'acquisizione rafforzerà il portafoglio di stampa principale di Xerox e creerà un'attività di stampa globale più ampia e servizi di stampa gestiti, si legge in una nota."La nostra acquisizione di Lexmark riunirà due aziende leader del settore con valori condivisi, punti di forza complementari e un profondo impegno nel far progredire il settore della stampa per creare un'organizzazione più forte - ha affermatodi Xerox - Combinando le nostre capacità, saremo meglio posizionati per guidare una crescita redditizia a lungo termine e servire i nostri clienti, promuovendo la nostra reinvenzione".La transazione rafforzerà la capacità di Xerox di servire i clienti nel vasto e crescente mercato del colore A4 e diversificherà la sua distribuzione e presenza geografica, inclusa la regione APAC. La nuova organizzazionedi produzione e distribuzione in 16 paesi. Insieme, Lexmark e Xerox hanno una quota di mercato globale tra le prime cinque in ciascuno dei mercati di stampa entry, mid e production e sono attori chiave nel grande e stabile mercato dei servizi di stampa gestiti.La transazionedi Xerox, da 6,0x al 30 settembre 2024 a circa 5,4x prima delle sinergie. Il leverage del debito lordo pro forma sarà ridotto a circa 4,4x con il vantaggio di 200 milioni di dollari di sinergie di costo. Con un free cash flow migliorato e una priorità di rimborso del debito, Xerox prevede di ridurre il leverage ratio del debito lordo al di sotto di 3,0x nel medio termine.