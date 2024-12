Nuovi trend nel mercato dell’arte: i Millennial trainano il collezionismo contemporaneo

(Teleborsa) - Dopo un 2022 da record, il mercato dell’arte ha subito nel 2023 un fisiologico assestamento, stando a quanto delineato dal report 2024 di Deloitte Privatepresentato ad aprile 2024 alla Mia Photo Fair di Milano, dove si sono tuttavia evidenziati interessantie nuove - forse inaspettate - dinamiche trainanti.Nonostante il limitato rallentamento generale, il report sottolinea come le nuove generazioni, in particolare i. Un trend legato alla crescente digitalizzazione e le strategie delle principali case d’asta e gallerie che hanno facilitato l’accesso al mercato da parte di, alimentando la domanda perBarbara Tagliaferri, Partner e Art&Finance Coordinator di Deloitte Italia, ha posto l’attenzione su come questi nuovi collezionisti abbiano un forte interesse non solo per le arti visive, ma anche per beni di lusso come design da collezione, borse e gioielli, intercettando l’interesse di unaIn questo contesto, la doppia mostra personalea cura di Maria Vittoria Pinotti, attualmente in corso alla Mucciaccia Gallery di Roma (e fino al 31 gennaio 2025), rappresenta un esempio emblematico delle nuove direzioni che sta prendendo il mercato del collezionismo e i due artisti -- incarnano la fusione tra tradizione e innovazione che tanto attrae le giovani generazioni. Davoli, noto per la sua, utilizza strumenti tecnologici per creare mondi immaginari che parlano direttamente alla sensibilità visiva dei nativi digitali. Dall’altra parte, Elisa Zadi, con il suo approccio altrettanto originale, esplora temi diattraverso un linguaggio pittorico sofisticato e attuale.Lachiude così la stagione espositiva 2024 mettendo in dialogo le opere di, creando una relazione non di contrasto ma di suggestioni visive e richiami a un universo immaginifico e poetico, attraverso un percorso espositivo nato dal desiderio di, temi sintetizzati dal titolo, tratto da una poesia di John Keats. Attraverso questa lente, le opere di Davoli e Zadi propongono visioni che intrecciano la realtà e l'immaginazione, ciascuno sviluppando una narrazione unica: l'uno attraverso la manipolazione surreale di paesaggi naturali, l'altra con dipinti che riflettono intimi rapporti tra figura umana e natura. Life is but a day rappresenta, dunque, non solo un punto di incontro tra diverse estetiche che secondo la curatrice Pinotti si completano “dando vita a nuove attinenze e prospettive, in un dialogo che costruisce spazi immaginari attraverso relazioni e corrispondenze”, ma anche un simbolo delleconnesso a quello della compravendita di beni di lusso.