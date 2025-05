La ‘Grande Folla’ di Giò Pomodoro esposta all’Aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) - Per un anno ildell’aeroporto di Fiumicino ospiterà l’opera ‘’ di, una maestosa scultura di bronzo del 1964 della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, restaurata grazie al sostegno di ADR."Questo è un ulteriore omaggio che Adr desidera rendere alla cultura e all’arte italiana e ai propri passeggeri - ha sottolineato il Presidente di Aeroporti di Roma,, intervenendo a margine dell’evento - Ospitare questa mostra in aeroporto rappresenta un’occasione significativa per testimoniare in modo eloquente che l’Italia non è solo depositaria di un illustre patrimonio artistico del passato, ma è anche capace di esprimere una vitalità creativa contemporanea in grado di dialogare con il presente e sorprendere il pubblico per innovazione, forma e contenuto. Un sentito ringraziamento va alla Gnamc che ha reso possibile questa iniziativa volta alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio artistico italiano".L’opera, alta un metro e mezzo e lunga 3 metri, pesa 500 kili e sulla sua superficie dorata e specchiante mostra un avvicendarsi chiaroscurale di pieni e di vuoti che moltiplicano e deformano il riflesso dei passeggeri che affollano il Terminal. L’alternarsi delle convessità e delle concavità della superficie, infatti, restituisce un’immagine fluida della "Piazza" dell’area di imbarco A, dove lo spazio fisico sembra sciogliersi evocando una dimensione futurista. L’opera, dunque, coglie tutta la vitalità che caratterizza l’aeroporto e ne esalta la dinamicità."La scelta di quest’opera è stata fatta proprio proprio per dare il benvenuto ai passeggeri che arrivano nella città Eterna, o a quelli che transitano più o meno rapidamente nel grande scalo aeroportuale. - ha spiegato, Direttrice della Gnamc - Un’opera imponente, che prima attira e poi cattura lo sguardo e lo trascina nei meandri delle sue complessità. Un’opera che rappresenta in modo sublime l’arte contemporanea Italiana, per dimostrare che il nostro Paese non vive unicamente del riverbero della sua magnifica tradizione ma continua a essere una straordinaria fucina di creatività".L’esposizione della scultura, presentata alla presenza tra gli altri anche dell’Amministratore Delegato di Adr,, e Raffaello Biselli, Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, è accompagnata nella piazza interna dell’aerporto da proiezioni multimediali che illustrano la collezione della Gnamc. Le immagini di una selezione di capolavori della Galleria corredati da un testo di presentazione saranno proiettate su grandi supporti led corrispondenti a 6 pilastri, Pilars of Art, che riscrivono lo spazio del Terminal 1, in dialogo con la scultura Grande Folla N.1 di Giò Pomodoro