Ubaldi Costruzioni verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 19 milioni di euro

MIT SIM

(Teleborsa) -, società marchigiana che opera in Italia nel settore edilizio, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 19,2 milioni di euro, dopo aver4,2 milioni di euro interamente in aumento di capitale. Ildi collocamento è stato pari a 2,00 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (tra 2,00 e 3,00 euro per azione).Ilè composto da: Gennaro Picarelli - Presidente del Consiglio di Amministrazione; Massimo Ubaldi - Amministratore Delegato e Vicepresidente; Guido Ubaldi - Amministratore; Aleksandra Kozlica - Amministratore Indipendente; Glauco Vico - Amministratore IndipendenteDopo l'ammissione, isono: Massimo Ubaldi con il 78,11%, Independance AM S.A.S. con il 5,21%, mercato con il 16,68%.Sono presenti 9.602.100 azioni ordinarie, di cui 2.102.100 di nuova emissione cum bonus share. Lesaranno assegnate nella misura di 1 bonus share per ogni 5 azioni ordinarie a favore di coloro che hanno sottoscritto le azioni rivenienti dall'aumento di capitale e che non le avranno alienate fino allo scadere del dodicesimo mese di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni.L'è prevista per il 30 dicembre 2024, con il debutto su Euronext Growth Milan nei giorni seguenti. EnVent Italia SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA),lo Specialist.