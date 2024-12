Scuola, Anief vittorioso: nuove posizioni economiche per 46 mila ATA

(Teleborsa) - Entro il 13 dicembre ile con almeno 5 anni di servizio ha potutodi partecipazione alla procedura di attribuzione delle. A breve si avranno anche notizie precise sullae sulpresentate, ma tutti gli aspiranti che hanno presentato domanda saranno ammessi al corso di formazione.nelle prossime settimaneche saranno attivi per 45 giorni (la frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti). La mancata partecipazione al corso di formazione o ladella durata del corso ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte comportae la decadenza dalla procedura. I corsi saranno strutturati inconsistenti in video lezioni fruibili autonomamente su apposita piattaforma del MIM.del corso di formazione è prevista una, che consiste in un’unica prova in modalità telematica da remoto composta da 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze che devono intendersi acquisite con la partecipazione alle attività di formazione nell’ambito delle specifiche tematiche che formano oggetto del programma del corso di formazione.professionale in ogni provinciain base al punteggio ottenuto nella prova finale di valutazione al termine del corso di formazione. In caso di parità di punteggio, precede il candidato con maggiore anzianità di servizio.di:per il personale dell’per il personale dell’per il personale dell’economica,per la"Si tratta di unain un certo qual modo il, troppo spesso dimenticato e non tenuto in debita considerazione", afferma il, aggiungendo "ora il traguardo che il giovane sindacato si pone è quello di arrivare ad unache possa portare al giusto inquadramento professionale e retributivo".