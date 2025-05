Scuola, Anief: più casi di burnout tra docenti e Ata, serve inchiesta e pensione anticipata

(Teleborsa) - "Sta aumentando in modo esponenziale la quantità di dipendenti pubblici, soprattutto insegnanti e personale Ata della scuola, con oltre 60 anni di età vittime del burnout: sarebbe bene che i gestori dell’amministrazione statale e dell’Istruzione prendano atto della realtà e decidano una volta per tutte di avviare un'inchiesta sull’incidenza delle malattie professionali riscontrate negli ultimi anni di servizio. In questo modo,, ma anche il riconoscimento del burnout nel pubblico impiego, a partire dal personale scolastico". Lo dichiara oggi, ricordando che la richiesta è stata fatta dall’anche la scorsa settimana, durante il confronto dei sindacati con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.I motivi del malessere degli insegnanti sessantenni e ultrasessantenni, che "si trovano a dover affrontare un impegno lavorativo paragonabile a quello dei loro anni più giovani, ma con un costo ben più elevato in termini di fatica e stress", sono stati bene evidenziati alcuni giorni fa dalla stampa specializzata, che ha raccolto i contributi dei lettori a proposito di docenti "professionisti, che pur avendo accumulato una notevole esperienza, si trovano spesso a dover gestire un carico di lavoro che può risultare insostenibile, portando a situazioni di burn-out e a un deterioramento della loro salute"., sostenendo di sentirsi considerati dai dirigenti scolastici un "reperto archeologico" oppure "messi da parte e invisibili".Per rispondere alle difficoltà crescenti che migliaia di insegnanti affrontano negli ultimi anni della carriera,. L’obiettivo è ottenere deroghe rispetto all’età pensionabile, oggi sempre più vicina ai 70 anni. Il, e ha avviato una petizione nazionale per promuovere l’introduzione dell’anticipo pensionistico e del riscatto gratuito della laurea per tutto il personale della scuola. In pochi mesi l’iniziativa ha raccoltoe sta cominciando a produrre risultati concreti.Uno dei segnali più rilevanti arriva dalla proposta di legge n. 1413, presentata dalla senatrice Carmela Bucalo (Fratelli d’Italia), che mira a introdurre il riscatto agevolato degli anni universitari per docenti e personale Ata, rendendo più accessibile il pensionamento anticipato. "La verità – ha dichiarato il– è che lo stato di salute precario, purtroppo spesso patologico, di decine di migliaia di insegnanti e Ata non è un pericolo, ma un dato di fatto sul quale lo Stato continua colpevolmente a soprassedere.: le tantissime sottoscrizioni della petizione che abbiamo lanciato, e alla quale chiediamo di aderire ancora per chi non l’abbia ancora fatto, conferma tutto questo malessere. È ora che chi governa la scuola, la politica prima di tutto, se ne renda conto".Con la proposta di legge n. 1413, la senatrice Bucalo intende riconoscere la "dignità e la peculiarità del lavoro svolto" da insegnanti, personale tecnico e amministrativo, nonché da operatori delle università, accademie, conservatori ed enti di ricerca. Il testo punta anche a favorire un ricambio generazionale di massa, essenziale per garantire una formazione di qualità alle nuove generazioni. La proposta prevede una, portando il costo a poco più di 900 euro per anno di studi, contro i circa 6.000 euro attuali. A beneficiarne, compresi i precari.Attraverso la sua petizione, Anief chiede che al personale docente e scolastico venga riconosciuta la possibilità di andare in pensione a 60 anni, come già previsto per le forze armate e di polizia, con la possibilità di permanere su base volontaria fino a 67 anni per svolgere funzioni di tutoraggio e orientamento. Si richiede anche l’introduzione del riscatto gratuito degli anni universitari, come previsto per gli ufficiali militari dal DPR 1092/1973, considerando la laurea titolo di accesso alla professione docente.I dati dell’Nel 2021, oltre 235.000 lavoratori della scuola avevano più di 60 anni (18,6% del totale), contro appena 0,8% nelle forze di polizia e 0,1% nelle forze armate. Il personale scolastico italiano risulta il più anziano in Europa e nel mondo, e per il 77,4% è di sesso femminile.Per Anief, è indispensabile intervenire con una riforma che modifichi le attuali norme pensionistiche e permetta il riscatto gratuito degli anni di formazione, superando così anche i rilievi evidenziati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 270/2022. Ilper sostenere il diritto a un’uscita anticipata dignitosa per insegnanti e personale scolastico.