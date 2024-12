Eurotech, scioglimento anticipato e sigla nuovo Patto parasociale

Eurotech

(Teleborsa) -annuncia, a far data dal 23 dicembre 2024, lo scioglimento anticipato del patto parasociale sottoscritto in data 26 ottobre 2023 fra Alisei Forinvestments, Buenafortuna Capital, Bluenergy Group e CGI Holding e New Industry. Lo scioglimento anticipato è conseguente alla cessione delle quote di Emera, controllante di Eurotech con una quota del 18,126% del capitale, da parte di Bluenergy Group e CGI Holding a favore di Alisei Forinvestments e Buenafortuna Capital.Nello stesso tempo, è stato sottoscritto un nuovo patto fra Alisei Forinvestments, Buenafortuna Capital, Bluenergy Group e CGI Holding volto a disciplinare in via transitoria alcuni aspetti della governance di Emera (modifica Statuto e ricomposizione organo amministrativo) alla luce della nuova compagine azionaria.