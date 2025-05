Nasce EQUITA Debt Advisory con acquisizione del 70% di CAP Advisory

EQUITA

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha aver, primaria boutique finanziaria fondata da Fabrizio Viola, Fabio Cassi e Matteo Pattavina, attiva nel corporate finance e debt advisory. L'operazione è volta a rafforzare le attività di Investment Banking del Gruppo.Ilper l'operazione - determinato sulla base di un price-to-earnings ratio di 9x ed applicabile all'Utile Netto Adjusted medio del triennio 2022-2024 - è pari aed è stato regolato con una combinazione di cash (2/3) e azioni proprie EQUITA (1/3). I risultati di CAP Advisory dell'esercizio corrente verranno consolidati a livello di Gruppo su base 12 mesi (dunque, a partire dal 1° gennaio 2025) e la restante quota del 30% sarà soggetta a opzioni put & call esercitabili a partire da giugno 2028.I socihanno concordato di conferire all'interno delEQUITA Group le azioni ricevute come parte del corrispettivo. L'Operazione sancisce così l'ingresso di Fabio Cassi e Matteo Pattavina nella partnership tra manager del Gruppo e consolida il rapporto di lunga data tra EQUITA e Fabrizio Viola, già senior advisor dal 2021 e aderente al patto parasociale dal 2022.Successivamente al closing, CAP Advisory. La società opererà sul mercato come primaria boutique finanziaria indipendente, offrendo ai clienti del Gruppo un ampio spettro di soluzioni di corporate finance, in particolare nell'ambito del debt advisory, inclusi progetti di ristrutturazione, ridefinizione e consolidamento della struttura finanziaria delle imprese.Il team di EQUITA Debt Advisory - con più di 45 mandati all'attivo nell'ultimo triennio e una media di circa 3 milioni di euro di ricavi l'anno - continuerà ad essere guidato da Fabrizio Viola in qualità di Presidente e da Fabio Cassi in qualità di Amministratore Delegato., con l'intento di sviluppare iniziative di cross-selling.