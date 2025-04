Meloni a parti sociali, nuovo Patto davanti a questa crisi

(Teleborsa) - Forti della nostra ritrovata credibilità, forti di una politica di bilancio che è stata estremamente seria e che diciamo non ha gettato soldi dalla finestra, e chiaramente con questo quadro di riferimento, quello che io vorrei fare è sottoporre alle categorie produttive, al mondo del Made in Italy e a tutte le organizzazioni datoriali e sindacali,Così secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio"Il nostro obiettivo è utilizzare la crisi per rendere il nostro sistema economico più produttivo e competitivo. Le crisi, ricordiamocelo, sono sempre un'occasione, la parola crisi,"Abbiamo individuato nell'ambito della dotazione finanziaria del Recovery italiano e della sua prossima revisione circaè stata approvata dalla Commissione su proposta del vicepresidente Fitto": in questo ambito, "circa 11 miliardi di euro possono essere riprogrammati a favore delle imprese, dei lavoratori e dei settori che dovessero essere più colpiti. Anche in questo caso la riprogrammazione deve essere definita d'intesa con la Commissione Europea".Nel corso dei tavoli,per un colloquio con il presidente Usa Donald Trump.