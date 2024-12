OVS, informativa su azioni proprie

OVS

OVS

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 23 e il 27 dicembre 2024, complessivamente(pari allo 0,0397% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 3,3813 euro, per un controvalore pari aAl 27 dicembre, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 45.835.231 azioni proprie pari al 15,7551% del capitale sociale.Nel frattempo, a Milano,peggiora la performance di, con un ribasso dello 0,82%, portandosi a 3,392 euro.