Neosperience, Borsa: dal 2 gennaio niente ordini senza limite di prezzo

Neosperience

(Teleborsa) - Da giovedì 2 gennaio 2025 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie(NSP – Isin IT0005497018) non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo. Lo rende noto Borsa Italiana.Ieri, il titolo ha chiuso la seduta con un ribasso del 33,79% a quota 0,482 euro per azione.Oggi, la Solution Provider tra le società di riferimento in Italia nell'intelligenza artificiale applicata, ha reso noto di aver ricevuto in data 18 dicembre 2024 dalla società RH Tech Consulting, comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione, essendo scesa al di sotto della soglia del 10% del capitale sociale di Neosperience.In particolare, RH Tech Consulting dichiara che: il cambiamento sostanziale della partecipazione è avvenuto in data 18 dicembre 2024 a seguito dell’esecuzione di un’operazione di cessione di n. 445.420 azioni ordinarie; di detenere, alla data odierna, n. 1.746.580 azioni ordinarie, pari a circa l’8,40% del capitale sociale di Neosperience.