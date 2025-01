Ryanair, nel 2025 in arrivo fino a 29 nuovi Boeing 737 e 2.000 nuovi posti di lavoro

Ryanair

(Teleborsa) -ha confermato che prenderà in consegna fino anel 2025 per un investimento pari ain nuove tecnologie aeronautiche che porterà alla creazione di piùper professionisti dell'aviazione altamente retribuiti in Europa, ha sottolineato l'azienda.La compagnia aerea ha comunicato che il nuovo aereo B737 di Ryanair sarà destinato adnei paesi dell'in cui i governi stanno stimolando la, come Svezia, Italia, Spagna e Polonia. La società ha fatto sapere che non è previsto un incremento della flotta invece in quei paesi che stanno aumentando la tassazione, come Regno Unito, Francia e Germania."Mentre la maggior parte delle compagnie aeree europee rimane limitata in termini di capacità, Ryanair è sulla buona strada per ricevere 29 nuovi aeromobili Boeing 737 nel 2025 – ha dichiarato, responsabile delle comunicazioni di Ryanair –. Questa capacità aggiuntiva consentirà a Ryanair di aumentare i nostri passeggeri da 200 milioni nel 2024 a 210 milioni nel 2025 e di creare 2.000 nuovi posti di lavoro per professionisti dell'aviazione altamente retribuiti in molti degli aeroporti più efficienti e low-cost d'Europa, dove i governi stanno stimolando una crescita sostenibile dell'aviazione abolendo le tasse sull'aviazione e abbassando le tariffe aeroportuali".