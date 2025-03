Scuola: sindacati convocati sul taglio di 2.174 posti ATA dal 2026, Anief critica e propone alternative

(Teleborsa) - Domani,alle ore 15.30, i sindacati saliranno ale ai nuovi criteri per la definizione degli organici del personale ATA con la novità dell’operatore scolastico: durante l’incontro si parlerà anche dei decreti interministeriali sulla misura contenuta in legge di Bilancio 2025 e sulla revisione degli organici, a seguito dell’entrata in vigore del CCNL 2029/21, disposta dal decreto sport e scuola dello scoro anno.Il sindacato Anief, che domani sarà presente all’incontro al Ministero con una sua delegazione composta da Cristina Dalpino e Alberico Sorrentino, farà presente all’amministrazione centrale che ie che occorre predisporre con celerità nuovi organici ATA che tengano conto dei nuovi profili professionali introdotti con il Ccnl 2019/2021 approvato lo scorso 18 gennaio anche con l’assenso della nostra stessa associazione sindacale (lo stesso Ccnl che ha portato alla categoria degli aumenti aggiuntivi che seppure non esaltanti risultano comunque senza precedenti)."La verità – spiega– è che questa area di lavoratori, amministrativi, tecnici, ausiliari, necessita di importanti incrementi di posti per rispondere alle nuove esigenze imposte dallo spostamento delle funzioni dagli Uffici scolastici territoriali direttamente agli istituti scolastici. Inoltre, continua ad essere, dal momento che i progetti e gli oneri derivanti del Piano nazionale europeo di ripresa e resilienza si sono ampliati a dismisura e le scuole, con l’organico attuale, non riescono a fronteggiare le varie fasi di organizzazione, conduzione e monitoraggio"."Perché fino a giugno 2024 questo personale aggiuntivo è stato tenuto in servizio e adesso invece viene lasciato a casa consci che le attività extra si protrarranno almeno fino al 2026? Anche sull’organico ordinario ricordiamo che è inequivocabile che nell’ultimo decennio i carichi di lavoro siano aumentati, mentre, non sono stati mai recuperato. E ora, anzi, si riprende a tagliare", conclude Pacifico.