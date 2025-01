BCE, tassi sui prestiti in calo a novembre

(Teleborsa) - L'indicatore del costo del prestitoè diminuito di 15 punti base al 4,52%, mentre quello per i nuovi prestitiper l'acquisto di abitazioni è sceso di 8 punti base al 3,47%.Lo rileva lasottolineando che il tasso di interesse composito per i nuovi depositi con scadenza concordata dalle società è diminuito di 17 punti base al 2,89%. Il tasso di interesse per i depositi overnight è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,81%.La Banca centrale europea rileva, inoltre, che il tasso di interesse composito per i nuovi depositi con scadenza concordata dalle famiglie è diminuito di 12 punti base al 2,61%, mentre il tasso di interesse per i depositi overnight è rimasto sostanzialmente invariato allo 0,35%.