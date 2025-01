Cintas, offerta da 5,3 miliardi di dollari per acquisire UniFirst

Cintas

UniFirst

(Teleborsa) -hadiperdi UniFirst per 275 dollari ad azione in contanti. La proposta implica un valore totale per UniFirst di circae offre agli azionisti di UniFirst un premio del 46% sul prezzo di chiusura medio di novanta giorni di UniFirst al 6 gennaio 2025.La proposta è stata inizialmente consegnata al board di UniFirst l'8 novembre 2024. Nonostante i molteplici tentativi di Cintas di impegnarsi in una discussione collaborativa, tra cui la volontà di identificare potenziali fonti di valore aggiuntivo che consentirebbero a Cintas di aumentare il prezzo dell'offerta e l'apertura della società a esplorare forme alternative di considerazione a vantaggio degli azionisti di UniFirst,"Crediamo fermamente nell'avvincente adattamento strategico tra le nostre due aziende e la nostra offerta offrirebbe un valore immediato e convincente agli azionisti di UniFirst - ha detto- La combinazione amplificherebbe anche i vantaggi degli investimenti tecnologici in corso di Cintas e UniFirst per guidare la crescita e avvantaggiare i nostri clienti collettivi e i dipendenti-partner"."Sebbene avremmo preferito discutere con UniFirst in privato, questa è laestremamente convincente - ha aggiunto - La nostra decisione di pubblicizzare la nostra proposta riflette la nostra convinzione nei meriti della combinazione, il valore che attribuiamo a UniFirst e al suo team e la convinzione che gli azionisti di UniFirst debbano conoscere il valore che possono realizzare. Invitiamo il board di UniFirst, i suoi azionisti di controllo e il team dirigenziale a impegnarsi immediatamente con noi per raggiungere un accordo definitivo reciprocamente accettabile che offra il pieno valore di questa combinazione per gli azionisti e le altre parti interessate".Ildelle azioni ordinarie di UniFirst è detenuto da