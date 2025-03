Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che ha risentito delle preoccupazioni per l'annuncio di nuovi dazi da parte del presidente Trump e del Forte calo delle Big tech fra cui Nvidia e Tesla. Alla borsa di New York si registra un calo dello 0,31% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 5.712 punti, ritracciando dell'1,12%.Pessimo il(-1,83%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-1,42%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,42%),(+0,70%) e(+0,60%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,46%),(-2,04%) e(-1,66%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,29%),(+2,17%),(+1,76%) e(+1,59%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,22%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,64%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,23%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,21%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,82%),(+4,20%),(+3,08%) e(+2,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,74%.In perdita, che scende del 5,58%.Tra i datisui mercati statunitensi:12:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 223K unità)13:30: PIL, trimestrale (atteso 2,3%; preced. 3,1%)13:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,8%)15:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,9%; preced. -4,6%)13:30: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,2%)13:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)15:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 57,9 punti; preced. 64,7 punti).