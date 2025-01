Goldman Sachs posticipa obiettivo di 3.000 dollari per l'oro per meno tagli Fed

Goldman Sachs

(Teleborsa) -prevede ora che l'(rispetto a dicembre 2025 in precedenza) e ora si aspetta che raggiunga i 2.910 dollari l'oncia entro la fine del 2025.La revisione della stima è guidata principalmente dall'. In particolare, gli economisti della banca d'affari ora si aspettano 75 bp di tagli nel 2025 (rispetto ai 100 bp in precedenza) con un tasso terminale leggermente più alto del 3,5-3,75%. Ciò si traduce in un ritmo più lento di acquisto di oro da parte degli ETF, ritardando quindi il raggiungimento dell'obiettivo di 3.000 dollari l'oncia.Inoltre,, guidati da una riduzione dell'incertezza percepita in seguito alla risoluzione delle elezioni statunitensi, hanno portato a un prezzo medio realizzato leggermente inferiore alle previsioni per dicembre 2024, evidenzia Goldman Sachs.Secondo la banca d'affari, una(che aggiunge il 12% ai prezzi dell'oro entro il 2026Q2) è il principale motore della previsione di un rialzo del 14% entro il 2026Q2, con ulteriore supporto ciclico da unaman mano che il tasso di interesse diminuisce (aggiungendo il 5% entro il 2026Q2), superando la resistenza derivante dall'ipotesi che il posizionamento si normalizzi gradualmente ulteriormente (sottraendo il 3% entro il 2026Q2).Dalnel 2022, la domanda delle banche centrali e di altri istituti sul mercato OTC di Londra è aumentata di cinque volte. Guardando al futuro, la previsione è che gli acquisti mensili ammonteranno in media a 38 tonnellate fino alla metà del 2026, più del doppio del livello precedente al congelamento, che era di 17 tonnellate.