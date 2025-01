Meta sospende programma di fact-checking in USA e adotta modello simile a X

Meta Platforms

(Teleborsa) -, la società fondata da Mark Zuckerberg che gestisce Facebook, Instagram e Threads, stae lo stasimile a quello di X (ex Twitter, ora di proprietà di Elon Musk).Il modello Community Notes consentirà agli utenti di Facebook, Instagram e Threads die che necessitano di un contesto più ampio, anziché affidare la responsabilità a organizzazioni di fact checking ed esperti indipendenti, spiega una nota.eliminando le restrizioni su alcuni argomenti che fanno parte del discorso mainstream e concentrando la nostra applicazione su violazioni illegali e di elevata gravità", viene spiegato. Inoltre, "adotteremo un approccio più personalizzato ai contenuti politici, in modo che le persone che desiderano vederne di più nei loro feed possano", ha detto Meta.La società di Mark Zuckerberg ha sottolineato di aver "" e pensa che questo potrebbe essere "un modo migliore per raggiungere il nostro intento originale di fornire alle persone informazioni su ciò che stanno vedendo, e uno che è meno incline a pregiudizi".Riflettendo su quanto implementato negli scorsi anni, Meta ha ammesso di aver sviluppato "sistemi sempre più complessi per gestire i contenuti sulle nostre piattaforme,per moderare i contenuti. Questo approccio è andato troppo oltre. Nonostante le buone intenzioni di molti di questi sforzi, nel tempo si sono espansi al punto che stiamo commettendo troppi errori, frustrando i nostri utenti e troppo spesso ostacolando la libera espressione che ci siamo prefissati di consentire".Secondo Meta, "gli esperti, come tutti gli altri, hanno i loro pregiudizi e le loro prospettive. Questo si è manifestato nelle scelte che alcuni hanno fatto su cosa verificare i fatti e come. Nel tempo ci siamo ritrovati con troppi contenuti sottoposti a verifica dei fatti che le persone avrebbero capito essere un discorso e un dibattito politico legittimo. Il nostro sistema ha quindi attribuito conseguenze reali sotto forma di etichette intrusive e distribuzione ridotta. Un".Meta ha in programma di introdurre gradualmente le Community Notes negli Stati Unitie continuare a migliorarle nel corso dell'anno. Mentre effettua la transizione, si libererà del controllo di fact-checking, smetterà di declassare i contenuti fact-checking e, invece di sovrapporre avvisi interstiziali a schermo intero su cui devi cliccare prima di poter vedere il post, userà un'etichetta molto meno invadente che indica che ci sono informazioni aggiuntive per coloro che vogliono vederle.