NVP, Darien presenta documentazione per Opa finalizzata al delisting

(Teleborsa) -ha presentato alla Consob i documenti necessari per la promozione di un'Opa sulle azionisocietà attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, quotata all'Euronext Growth Milan. L'offerta ha ad oggetto un massimo di 3.092.107 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative del 40,70% del relativo capitale sociale. L'azienda ha già comunicato lo scorso 16 dicembre che l'operazione è finalizzata alNell'offerta è stato fissato un prezzo pari a 3,9 euro per azione, per un controvalore complessivo di circa. Il prezzo incorpora un premio del 29,1% rispetto al prezzo ufficiale di NVP al 16 dicembre 2024 (3,02 euro).Darien è assistita da– Gruppo Banco BPM, in qualità di intermediario incaricato del coordinamentodella raccolta delle adesioni all’Offerta, da, in qualità di consulente legale e da, in qualitàdi advisor finanziario. Lato, le banche che assisteranno l’operazione sono Crédit Agricole Italia, in qualitàdi banca agente e global coordinator, e UniCredit S.p.A., in qualità di global coordinator.