H-Farm, Donadon e Broggian acquistano il 17,5% degli azionisti in dissenso

H-Farm

(Teleborsa) - Colpo di scena su, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan. I soci(che fa riferimento al fondatore Riccardo Donadon) e(società di Giancarlo Broggian) hanno. I dettagli finanziari non sono stati resi noti.Education è la società, che detiene il 17,505% del capitale, nella quale la settimana scorsa sono state fatteGiuseppe Miroglio, Lumar S.r.l., Carryllon Invest S.r.l., Marco Consonni, Giorgio Consonni, Alessandro Consonni, Eastern Star S.r.l., Odissea S.r.l., Value Investors S.r.l., Massimo Dell’Acqua, Sinv Holding S.p.A. e Marvit S.r.l..Si tratta degli azionisti che lo scorso anno si eranototalitaria da consolidamento promossa da E-Farm e CGN Futuro a 0,15 euro per azione e finalizzata al delisting (poi fallita). A fine 2024 , Giuseppe Miroglio e gli altri azionisti avevano quindidel 12 novembre che ha attribuito al consiglio di amministrazione una delega per aumentare il capitale sociale per un massimo di 15 milioni di euro.Oggi, essendo venuta meno la loro qualità di azionisti, diretti o indiretti, della società, è arrivata ladell'assemblea, nonché ai collaterali procedimenti di nomina degli arbitri e di sospensione degli effetti della delibera medesima. La società, per quanto potesse occorrere, ha accettato tali rinunce.Al, secondo il sito aziendale, fa riferimento il 15,995% del capitale. E-Farm (congiuntamente alla partecipazione detenuta da Riccardo Donadon) ha il 33,75%, mentre CGN Futuro il 32,75%.Oggi le(-12% sui 12 mesi, +3% da inizio anno), per una capitalizzazione di circa 27,8 milioni di euro.H-Farmsul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (oggi Euronext Growth Milan) dopo aver raccolto circa 20 milioni di euro e ottenuto una capitalizzazione pari a circa 89 milioni di euro. Il titolo è in