Philogen acquista azioni proprie

Philogen

l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 23 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0093% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 19,2431 euro per azione, per undiDall’inizio del programma, Philogen ha acquistato 3.764 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo di 72.431,04 euro.Al 3 gennaio, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 325.279 azioni ordinarie, pari allo 0,8010% del capitale sociale.A Milano, intanto,presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 18,9 euro.