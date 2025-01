Alitalia, prorogata fino al 31 ottobre la Cassa integrazione straordinaria per i 2.118 lavoratori

(Teleborsa) - Nel corso di un incontro presso il ministero del Lavoro con ilin amministrazione straordinaria, ministero, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb Aanpac hannon trovato un accordo per ulteriori dieci mesi di cassa integrazione straordinaria per i 2.118 lavoratori di Alitalia in AS. I sindacati fanno sapere che l'azienda ha quindi revocato la procedura di licenziamento collettivo, che era stata sospesa in attesa dell'approvazione della legge finanziaria che ha previsto lo stanziamento diper le aziende strategiche in crisi o in fase liquidatoria.La Cassa integrazione proseguirà dunque fino ale la prestazione verrà integrata dal. Usb ha rivendicato "l'enorme impegno nel perseguire questo risultato frutto di incontri, anche quello odierno, sit in, manifestazioni ed assemblee che hanno infine prodotto un risultato significativo che permette di continuare la battaglia per il recupero al lavoro dei dipendenti che non raggiungeranno i requisiti pensionistici, nelle aziende che hanno rilevato idi Alitalia Sai e cioè Ita Airways, Swissport e Atitech"."La proroga, adottata mettendo in campo anche le risorse del Fondo di Solidarietà, permette di scongiurare il licenziamento. È necessario ora – ha sottolineato– arrivare ad una, che permetta l'attivazione di politiche attive e di riqualificazione per il reimpiego di questi lavoratori altamente specializzati, come inizialmente previsto dai piani di sviluppo di Ita Airways e delle altre realtà nate da Alitalia, soprattutto in questo anno giubilare".