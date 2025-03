Mediocredito Centrale, utile netto consolidato 2024 confermato a 71,3 milioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il Progetto di Bilancio di esercizio di Mediocredito Centrale e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, che include la Rendicontazione di Sostenibilità.I risultati 2024, in linea con quelli già approvati dal Consiglio lo scorso 5 febbraio, registrano une pari aL’approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio di Mediocredito Centrale include ladell’esercizio come segue: 1.304.042,12 euro a24.776.800,32 euro aRispetto a quanto già approvato e comunicato lo scorso 5 febbraio, per garantire una più accurata e puntuale rappresentazione del contributo dellain linea con quanto previsto dall’IFRS 5, sono state ricondotte alla voce di conto economico "utile delle attività operative cessate al netto delle imposte" e di stato patrimoniale "attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione" e "passività associate ad attività in via di dismissione" le partite infragruppo riferibili alla Cassa., che accoglie il contributo di Cassa di Risparmio di Orvieto al conto economico consolidato, è pari aal 31 dicembre 2024 ed a 17 milioni al 31 dicembre 2023, +30,6 (rispetto al dato precedentemente comunicato di 14,5 milioni al 31.12.2024 ed a 11,2 milioni al 31.12.2023, +29,5%).