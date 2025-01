Crédit Agricole Italia, collocato Covered Bond da 1 miliardo di euro

Crédit Agricole

UniCredit

(Teleborsa) -ha, concludendo brillantemente la prima emissione pubblica dell'anno in formato Premium, spingendosi fino ad una scadenza di 9 anni; l'operazione si configura come l'OBG con la più lunga durata da maggio 2024.Il processo di book building ha registrato fin da subito un riscontro molto favorevole da parte degli investitori, soprattutto internazionali, raccogliendo una, a conferma del continuo apprezzamento per Crédit Agricole Italia.L'operazione è stata annunciata il 07 gennaio alle 11:30 e il book è stato aperto il giorno seguente alle 08:51 con guidance iniziale compresa in un range tra mid swap +100bps e +105bps; nella fase di costruzione, il book ha raggiunto un massimo di oltre 240 ordini per più di 7,6 miliardi di richiesta, raccogliendo la domanda più alta mai vista per una OBG negli ultimi 10 anni. In conseguenza dell'elevato livello di domanda, l'emittente hadagli attesi 750 milioni di euro ad 1 miliardo di euro. La domanda è quasi interamente composta da investitori internazionali.L'emissione da 1 miliardo di euro e della durata di 9 anni (scadenza 15 febbraio 2034) ha, offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di +88 punti base, 16bps sotto il rendimento del BTP di durata analoga.Curata dain qualità di Global Coordinator e conCrédit Agricole,, LBBW,, Natixis,, l'emissione si inserisce all'interno del programma di Covered Bond di Crédit Agricole Italia da 16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.