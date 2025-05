Banca Popolare di Sondrio colloca covered bond da 500 milioni di euro

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -ha collocato con successo presso investitori istituzionali, italiani ed internazionali, una nuova emissione di covered bond per un importo benchmark pari a 500 milioni di euro e durata di 5 anni. Ilè stato realizzato nell’ambito del programma di obbligazioni bancarie garantite da cinque miliardi di euro, assistito interamente da mutui residenziali.L’operazione ha riscosso un, con richieste che durante la fase di esecuzione del mandato hanno raggiunto un ammontare complessivo superiore a 1,2 miliardi di euro. Le sottoscrizioni finali si sono distribuite in maniera pressoché uguale tra gli investitori istituzionali esteri e quelli domestici.La forte domanda registrata durante il collocamento ha consentito di abbassare il livello dello spread - inizialmente annunciato a +57 punti base sul tasso mid swap a 5 anni - fino al livello finale di +51 punti base.Il titolo, collocato con un prezzo di emissione stabilito a 99,623%,e scadenza 21 maggio 2030, sarà quotato presso il mercato MOT diIlatteso dell’obbligazione da parte di Fitch Ratings è pari a AA.La data di regolamento dell’operazione è prevista per il 21 maggio 2025.