MIM e Fondazione Giulia Cecchettin ETS: un protocollo per educare al rispetto e prevenire la violenza di genere

(Teleborsa) - Ile lahanno sottoscritto unche segna un passo importante nella prevenzione della violenza di genere e nella promozione di una cultura del rispetto e della parità nelle scuole.Entrambi i firmatari riconoscono che la scuola rappresenta unIl Protocollo mira a offrire agli studenti gli strumenti necessari per costruire relazioni sane, superare gli stereotipi di genere e affrontare le criticità relazionali, sia dentro che fuori dalle aule scolastiche.La collaborazione tra il Ministero e la Fondazione prevede:: percorsi formativi che, partendo dall’educazione civica, sensibilizzano studenti e docenti su temi come gli stereotipi di genere, la discriminazione e la gestione costruttiva dei conflitti.: saranno promossi progetti che utilizzano approcci educativi innovativi come il peer tutoring e la peer education, nonché testimonianze dirette di giovani che hanno affrontato positivamente situazioni complesse.: corsi di formazione rivolti ai docenti, sviluppati in collaborazione con università ed enti di ricerca, per approfondire strategie educative legate alla parità di genere e alla prevenzione della violenza.Per coordinare e monitorare le attività previste dal Protocollo,composto da rappresentanti di entrambe le Parti. Questo organo avrà anche il compito di proporre nuove iniziative, specialmente in contesti scolastici caratterizzati da maggiore vulnerabilità sociale. Il Protocolloe non comporterà alcun costo aggiuntivo per il Ministero o le scuole coinvolte. Le iniziative saranno ampiamente diffuse per garantire che il messaggio di rispetto e nonviolenza raggiunga il maggior numero possibile di studenti, docenti e famiglie.Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, da sempre impegnato nella promozione di un sistema educativo inclusivo, e la Fondazione Giulia Cecchettin, nata per onorare la memoria e il messaggio di Giulia, uniscono le forze per promuovere un cambiamento culturale profondo. Entrambi credono fermamente che