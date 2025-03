Abi: nuovo protocollo per proteggere anziani e fragili dalle truffe

(Teleborsa) - Firmato ieri dale dalil Protocollo d'intesa per il contrasto delle truffe agli anziani e alle persone più deboli, per rcon progetti di efficace protezione sociale.Il Presidente Patuelli ha sottolineato che: "È importante tutelare al meglio il bene comune della sicurezza. La prevenzione e il contrasto delle frodi finanziarie e informatiche, dei furti e delle rapine è costante priorità delle banche".Il nuovo Protocollo prevedeche vanno dalla realizzazione di campagne di formazione ed informazione, all'istituzione di specifici Tavoli di Coordinamento regionali presso le Prefetture dei capoluoghi di regione.I Tavoli di Coordinamento saranno presieduti e coordinati dal Prefetto del capoluogo di regione: dei Tavoli faranno parte i rappresentanti dell'Abi, delle Amministrazioni locali, delle Associazioni dei consumatori e delle Forze dell'Ordine, tra cui un rappresentante della Polizia Postale e delle comunicazioni. Per valutare le diverse iniziative proposte dai Tavoli ed i progetti messi a punto per prevenire e contrastare le truffe finanziarie, l'accordo istituisce inoltre un Comitato di attuazione del Protocollo, composto da tre membri del Ministero dell'Interno e tre esponenti dell'Abi.Le attività dei Tavoli riguarderanno in particolare: consigli generali e buone prassi per rafforzare la sicurezza riducendo i fattori di vulnerabilità e i comportamenti economicamente rischiosi; specifiche precauzioni all'interno e all'esterno delle filiali, quando si preleva contante o si fanno operazioni allo sportello; suggerimenti e accorgimenti per usare in tutta sicurezza l'internet banking, il mobile banking e gli sportelli automatici; numeri utili e comportamenti da adottare in caso di frode. Grazie a un