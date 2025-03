ABI, online audioguida in inglese contro violenza economica di genere

(Teleborsa) -da oggi, l’audioguida con brochureLa nuova iniziativaromosso da ABI. D&I in Finance è stato aperto ieri dall'intervento di scenario e prospettive del Direttore Generale ABI, Marco Elio Rottigni. In chiusura oggi a Milano, è occasione importante per approfondire i temi delle pari opportunità e per promuovere strumenti dedicati a supporto dell’autonomia finanziaria e contro la violenza economica anche di genere.La nuova iniziativa di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, che mette a disposizione in lingua inglese l’audioguida "Parole di Inclusione – Contro la violenza economica tu non sei sola" (già disponibile in italiano sul sito internet di ABI www.abi.it e i canali online Spreaker e Youtube), è stata realizzata da ABI–Associazione Bancaria Italiana grazie alla collaborazione co