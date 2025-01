WEF, cambiamenti radicali nel mercato del lavoro entro il 2030

(Teleborsa) - Il, la frammentazione e, ie lasono tra i principalia livello globale da qui al 2030. E' quanto emerge dal report 2025, il risultato di sondaggio condotto su oltre 1.000 grandi datori di lavoro a livello mondiale, che rappresentano complessivamente più di 14 milioni di lavoratori in 22 cluster industriali e 55 economie. La ricerca di propone di esaminare come questi macrotrend incidano sull’occupazione e sulle competenze e quali strategie di trasformazione pensano di intraprendere i datori di lavoro nel periodo 2025-2030.Dal report emerge che, nel periodo 2025-2030, lacausata dalle trasformazioni strutturali in atto del mercato del lavoro riguarderanno. In particolare ci sarà una cdi lavoro pari al 14% del totale odierno (di posti), parzialmente compensata dall'di posti di lavoro per l’equivalente dell'8% della forza attuale (di posizioni), che si tradurrà in una crescita netta del 7% dell’occupazione totale, pari a 78 milioni di posti di lavoro.Fra i fattori che determineranno trasformazioni strutturali del mercato del lavoro si segnalano: la(per il 60% dei datori di lavoro), in particolare l’intelligenza artificiale (per l' 86%) e la robotica/automazione (per il 58%);(per circa la metà dei datori di lavoro); la(per il 41% dei datori di lavoro) che comporta la richiesta di nuovi specialisti green; iche implicano un aumento della domanda di competenze, la gestione dei talenti, la formazione e l'istruzione; lache coinvolgerà il 34% delle imprese nei prossimi cinque anni (commercio, sussidi, investimenti, politiche industriali).I lavoratori possono aspettarsi cheo diventeranno obsolete nel periodo 2025-2030. Una percentuale sicuramente inferiore alle edizioni precedenti del 2023 (44%) e del 2020 (57%). Una evoluzione che potrebbe essere dovuta allache hanno, riqualificazione o misure di miglioramento delle competenze, rispetto al 41% nel edizione 2023 del rapporto.sono considerate il più grandedal 63% degli imprenditori nel periodo 2025-2030. Di conseguenza, l'85% dei datori di lavoro dàil 70% dei datori di lavoro prevede di assumere personale con nuove competenze.L’indagine sul futuro dell’occupazione rileva anche, con l’83% dei datori di lavoro che segnala che tali iniziative sono già in atto, rispetto al 67% rilevato nel 2023. Entro il 2030, poco più della metà dei datori di lavoro (52%) anticipano di destinare unae solo l’8% si aspetta che questa quota sia in declino.