Il lavoro al centro del cambiamento: Confcommercio e Univendita tra innovazione, valorizzazione e dignità

(Teleborsa) - "Da una parte la concorrenza ormai globalizzata e le pressioni connesse alle catene internazionali del valore. Dall'altra la rivoluzione tecnologica, con la digitalizzazione, la robotica e l'Intelligenza artificiale che aprono scenari impensabili fino a pochssimi anni fa. Il lavoro affrontama la sua centralità rimane indissolubilmente legata allaEcco perché dobbiamo impegnarci, ogni giorno, per tutelarlo e promuoverlo". Lo dicela principale associazione della vendita diretta in Italia, aderente ain vista del Primo Maggio."Il nostro settore e in particolare le nostre associate - prosegue Sinatra - cercano costantemente di valorizzare incaricati alla vendita e agenti. Le aziende offrono infatti una remunerazione ben commisurata all'impegno, prospettive di carriera, formazione continua e gratuita, un bilanciamento flessibile tra tempi di vita e di lavoro, ma soprattutto laNon a caso il comparto attira molti giovani e soprattutto moltissime donne, che rappresentano circa il 90% della forza lavoro"."Tutte le indagini sul settore testimoniano la soddisfazione dei nostri dipendenti e collaboratori. Ma dietro i numeri non c'è alcuna ricetta segreta - conclude il presidente Univendita -, si tratta solo della".