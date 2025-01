Banca Mediolanum, Equita alza target price e conferma Buy

Equita

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+5%) ilsu, big italiano del risparmio gestito, confermando la" sul titolo.Gli analisti affermano che i(13% degli AUM annualizzati), e mostrano una significativa accelerazione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno".Si aspettano che performance fee più elevate possano contribuire a un extra-dividend rispetto agli 0,74 euro per azione (yield 6,2%) stimati per il 2024. Inoltre, ritengonodi almeno 0,2 euro per azione, mantenendo comunque un CET1 ratio comodamente sopra il 20%, anche nel 2025, considerando l'impatto di Basilea IV.