Jefferies, quarto trimestre in crescita con balzo dell'Investment Banking

Jefferies

(Teleborsa) - La banca di investimento statunitenseha chiuso ildell'esercizio 2024 (al 30 novembre 2024) conattribuibili agli azionisti ordinari di 206 milioni di dollari, o 0,91 dollari per azione (vs 0,29 dollari un anno fa). I ricavi netti dell'di 987 milioni di dollari sono stati superiori del 73% rispetto al trimestre dell'anno precedente, con una forza particolare nell'Advisory."I nostri risultati trimestrali riflettono unanell'Investment Banking (in crescita del 73%), tra cui un trimestre record nell'Advisory (in crescita del 91%), così come un altro trimestre solido per Equities (in crescita del 49%) e una solida performance nel Fixed income (in crescita del 15%) - hanno commentato- I ricavi netti da commissioni di Asset Management e rendimento degli investimenti di 116 milioni di dollari sono stati sostanzialmente superiori rispetto al trimestre dell'anno precedente, riflettendo la crescita delle commissioni e la solida performance complessiva di una serie di strategie".Nell'gli utili netti attribuibili agli azionisti ordinari sono stati di 669 milioni di dollari, o 2,96 dollari per azione (vs 1,10 dollari un anno fa). I ricavi netti dell'Investment Banking di 3,44 miliardi di dollari sono stati superiori del 52% rispetto all'anno precedente, con una forza in tutte le linee di business attribuibile principalmente ai guadagni di quote di mercato e a un mercato complessivo più forte per i servizi."Siamo concentrati sulla nostra missione principale di costruire ed essere la migliore società di investment banking e capital markets globale a servizio completo e siamo molto entusiasti dei nostri progressi - hanno aggiunto i vertici -e la maturazione della nostra piattaforma stanno iniziando a mostrare il nostro potenziale di guadagno, poiché le nostre attività principali hanno generato margini operativi sottostanti significativamente migliorati".