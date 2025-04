State Street, ricavi da commissioni +6% nel primo trimestre. AUC/A a 46,7 trilioni

State Street

(Teleborsa) -, leader a livello mondiale nella fornitura di servizi finanziari per investitori istituzionali, ha detto che isono aumentati del 5% a 3,28 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2025, trainati dall'aumento dei(2,57 miliardi di dollari, +6%). In particolare, le commissioni di servizio sono aumentate del 4%, le commissioni di gestione sono aumentate del 10%, i servizi di trading FX sono aumentati del 9%, i finanziamenti su titoli sono aumentati del 19%, le commissioni per software ed elaborazione sono aumentate del 9%, gli altri ricavi da commissioni sono diminuiti del 36%.Gli asset in custodia e/o amministrazionesono aumentati del 6% a fine trimestre, raggiungendo 46.700 miliardi di dollari, principalmente grazie ai maggiori livelli di mercato e ai flussi di fine trimestre. Gli asset in gestionesono aumentati del 9% a fine trimestre, raggiungendo i 4.700 miliardi di dollari, principalmente grazie ai maggiori livelli di mercato e agli afflussi netti di fine trimestre."I nostri risultati del primo trimestre riflettono la crescita di tutta la società, una- ha commentato il- Grazie a un'ampia crescita dei ricavi da commissioni anno su anno e a una continua disciplina delle spese, abbiamo ottenuto una leva finanziaria operativa totale e commissionale positiva, oltre a una solida espansione del margine ante imposte, il tutto continuando a restituire capitale ai nostri azionisti".